Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı. Aldığı birçok yıldız isimle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'nin Adil Rami transferinden sonra Ben Arfa'yı da kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Bir türlü gerçekleşmeyen transferin ise neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte o gerçek...