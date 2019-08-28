28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı. Aldığı birçok yıldız isimle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'nin Adil Rami transferinden sonra Ben Arfa'yı da kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Bir türlü gerçekleşmeyen transferin ise neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 14:25
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Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Süper Lig'e oldukça iyi bir giriş yapan ve ilk iki haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Transfer döneminin sona ermesine 6 gün kala sarı-lacivertliler transferde atağa kalktı.

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Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Fransa'da bulunan Fenerbahçe yöneticileri, ilk olarak Adil Rami'nin transferini sonlandırdı.

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Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Fransız defans oyuncusu Adil Rami'yi geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdi.

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Ben Arfa transferinin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı!

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından bir aksilik çıkmadı ve dünya yıldızı isimle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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