28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerle çıktığı iki maçta iki gol atan Kosovalı golcüye sürpriz bir transfer teklifi geldi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miha Zajc'ın da sarı-lacivertli takım ile son günlerini geçirdiği ifade edildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmelerinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09
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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'de Muriç ve Zajc ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!


Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da mevcut oyuncularına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!


Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, ilk olarak deneyimli teknik adamın kadrosunda düşünmediği Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!


Takımda istenmeyen bir diğer isim olan Carlos Kameni'nin ise Malaga ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gittiği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!

Bütün bunlar yaşanırken takımın iki yıldızı Mija Zajc ve Vedat Muriç'in transferi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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