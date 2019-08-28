Fenerbahçe'nin golcüsü Muriç'e çılgın teklif!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerle çıktığı iki maçta iki gol atan Kosovalı golcüye sürpriz bir transfer teklifi geldi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miha Zajc'ın da sarı-lacivertli takım ile son günlerini geçirdiği ifade edildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmelerinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





