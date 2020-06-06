Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu 3 ismin detaylı olarak analizini yaparak yüzdelik dilime böldü ve takıma en uygun olan teknik direktörü belirledi. İşte o isim...

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:57 ABONE OL