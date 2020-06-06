06 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

Ersun Yanal'ın istifasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bu 3 ismin detaylı olarak analizini yaparak yüzdelik dilime böldü ve takıma en uygun olan teknik direktörü belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 10:57
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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe yönetimi, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile bir toplantı yapıp, A'dan Z'ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'den brifing alan sarı lacivertli kulübün yönetimi, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

KOLTUK İÇİN 3 ADAY
Hürriyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı-lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni teknik direktör...

Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor:

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