06 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacağı konuşulan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Deneyimli futbolcu, yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takıma transferine açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 12:55
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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın önümüzdeki sezon takımda devam edip etmeyeceği büyük bir soru işareti olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Sezon sonu sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü.

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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin milli sol bekin yerine alternatifler belirlediği ve Caner Erkin'in en güçlü aday olduğu ifade edilmişti.

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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Öyle ki bu transferde ezeli rakip Galatasaray'ın devrede olduğu ve sezon sonunda Hasan Ali Kaldırım'ı kadroya katmak istediği iddiası bomba etkisi yaratmıştı.

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Hasan Ali Kaldırım'dan flaş Galatasaray açıklaması!

''MENAJERİYLE GÖRÜŞMÜŞ''

A Spor yorumcusu Emre Bol yaptığı açıklamada, Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin Galatasaray'la görüşme sağladığını söylemişti.

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