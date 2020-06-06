06 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

Yaz transfer döneminde çoğu bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de kanat bölgesi için arayışlar sürüyor. Victor Moses'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması sonrası bu bölgede Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan gibi isimleri oynatmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerin kanat transferini Beşiktaş efsanesi bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 09:52
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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lİg'e verilen arada çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de transfer için yoğun mesai harcanıyor.

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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

Bu sezon Garry Rodrigues'in sakatlığında sıkça Tolga Ciğerci'ye şans tanıyan ve hücum yönünde eksik kalan sarı-lacivertlilerde kanat transferine kesin gözüyle bakılıyor.

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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

Hücum yönünde daha alternatifli bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, Queens Park Rangers'dan 22 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için atağa geçmişti.

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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

Takımından ayrılması kesinleşen Samuel için F.Bahçe'nin 2 önemli avantaja sahip olduğu ve transferin bitirilmesine yakın olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe'nin transferini Beşiktaş efsanesi bitiriyor!

FERDINAND FENER'İ ÖNERDİ

Takvim'in haberine göre; QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.

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