14 Aralık 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

Kadıköy'de üst üste alınan 3 yenilgi taraftarı çıldırttı. Fenerbahçe'de Erol Bulut hedefte, gözler ise yönetimde. Oyuncuların uyarılması, Bulut'a biraz daha süre verilmesi bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:13
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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de yüzler düştü... Sezona 18 transfer yaparak giren ve şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilen sarılacivertlilerin, Kadıköy'de üst üste 3 maç kaybetmesi şok ederken, taraftar çıldırdı.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

Henüz ligin başı olmasına rağmen önceki gece Twitter'da açılan #ErolBulutİstifa hashtag'i trend oldu. Peki sorun ne? Suç gerçekten Erol Bulut'ta mı?

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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

Yeni hoca gelince işler düzelecek mi? Bu sorular yönetimin masasında. Hocayı gönderme yolunu ilk yılında Cocu, ikinci yıl Ersun Yanal'da deneyen başkan Ali Koç sonuç alamadı. İki sezon da kaybedildi.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

DÜĞMEYE BASILACAK

Koç'un bu kez Bulut'a biraz daha zaman tanıması bekleniyor. Samandıra'da oyuncular tek tek dinlenecek, gerekli uyarılar yapılacak. Ancak kötü sonuçlar devam ederse radikal kararlar için düğmeye basılacak.

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Fenerbahçe'de karar verildi! Kötü sonuçlar devam ederse...

EROL BULUT İKİLEMİ
1- Genç ve tecrübesiz olması, hiç büyük takım çalıştırmaması nedeniyle oyuncular üzerinde ağırlığının yetersiz olduğu söyleniyor.

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