Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım"

OZAN ZEYBEK - FANUSTAKİ ADAM

Onuncu haftadan sonra tam hazır oluruz' diyorlardı, gerçekten de öyle oldu. Tam hazırlar... Sahada mücadele etmeyi bırakın sanki yürüyecek hali yok birçoğunun. Oyuncu kalitesinin ve kapasitesinin ne kadar iyi olduğunu tüm ülke biliyor. O halde açıkça soruyorum: Güçsüzler mi, mutsuzlar mı? Yanıtını ben görüyorum da lakin bizi muhatap kılacak bir durum yok ortada. Cevap ne olursa olsun, oklar tek kişiyi gösteriyor doğal olarak.