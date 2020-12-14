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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a yenilerek iç sahada üst üste 3. mağlubiyetini almıştı. Fotomaç Gazetesi Yazarı Ozan Zeybek de sarı-lacivertli takımdaki son durumu ve teknik direktör Erol Bulut'un geleceğini değerlendirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:31
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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım

OZAN ZEYBEK - FANUSTAKİ ADAM

Onuncu haftadan sonra tam hazır oluruz' diyorlardı, gerçekten de öyle oldu. Tam hazırlar... Sahada mücadele etmeyi bırakın sanki yürüyecek hali yok birçoğunun. Oyuncu kalitesinin ve kapasitesinin ne kadar iyi olduğunu tüm ülke biliyor. O halde açıkça soruyorum: Güçsüzler mi, mutsuzlar mı? Yanıtını ben görüyorum da lakin bizi muhatap kılacak bir durum yok ortada. Cevap ne olursa olsun, oklar tek kişiyi gösteriyor doğal olarak.

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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım

Gustavo ve Ozan aylardır mükemmel oynuyorlardı. İçerideki sıkıntıya artık onlar da dayanamamışlar, belli. Duruma isyan eden Altay sayesinde Denizli'den üç puan alınmıştı. Geçen hafta sergilenen mahkum oyundan bu haftanın gelişi anlaşılıyordu zaten. Bari Denizlispor'u arayın da, üç puanı onlara iade edin. Nasıl olsa sizde bir işe yaramıyor.

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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım

Sakın bana kimse 'puan durumuna bak sonra konuş' demesin. Konu sıralama değil çünkü. Her sezon başı müthiş transferler, büyük heves ve sonra hüsran. Taşıması da, yaşaması da taraftar açısından ağır oluyor. Psikolojisini siz düşünün... Külfet diyorum size kısaca, külfet...

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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım

Hatalı bir atılım olacağının kokusunu aylar önce almıştım. Bulmaca çözer gibi, 'anlaşacağımız hocamızın, özellikleri şöyle olacak; yaşı 40-50 arası, ayakkabı numarası 43-45 gibi... Futbola bakışı şöyle, Avrupa kültürü almış, dil biliyor böyle...' derken; belki de ilk ben açıklamıştım piyasaya bu transferi ama bilakis hiç onaylamamıştım.

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Usta yazardan çarpıcı Fenerbahçe yorumu! Marka bir teknik adamla yola devam etmesi lazım

Altını fosforlu kırmızı kalemle çizip, yerli hoca olmaz demiştim. Hatta Emre Belözoğlu ile çalışacaksanız; 'ya yabancı alacaksınız ya da onu hoca yapacaksınız ' diye yazmıştım.

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