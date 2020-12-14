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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın sarı-lacivertli takımdaki macerası sorunlu başladı. Sürekli olarak parti ve organizasyonlara katılan tecrübeli futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Sosa'nın devre arasında gönderilmesi bile masada. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 14.12.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 06:13
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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Josa Sosa'nın çubuklu forma altındaki macerası sıkıntılı başladı.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

İstanbul'a geldikten sonra pandemi dönemi olmasına rağmen adeta o parti senin bu parti benim sürekli dolaşan Arjantinli futboluya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

DERBİ ÖNCESİNDE DE PARTİ VERDİ
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın 2 gün öncesinde evinde organizasyon düzenleyen Sosa'nın durumundan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da haberdar olduğu ve kendisine karşı kızgın olduğu da ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

Teknik direktör Erol Bulut'un da Arjantinli'nin form durumundan mutlu olmadığı ve beklidiği katkıyı alamamaktan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa sabırları zorluyor! Devre arasında gönderilmesi masada

GÖNDERİLME SEÇENEĞİ MASADA
Sarı-lacivertli kurmayların Sosa'ya yaptığı uyarının ardından Arjantinli yıldızın yakından takip edileceği açıklandı. Sosa'nın profesyonel davranış göstermemesi durumunda devre arasındaki ara transfer döneminde başka takıma satılması ya da kiralanması seçeneğinin de masada olduğu, Emre Belözoğlu'nun da bu fikirde olduğu gelen haberler arasında.

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