Fenerbahçe’de Jorge Jesus forvet istedi yönetim harekete geçti! İşte listedeki isimler

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kaptı. Kanarya'nın gelecek sezondaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak... Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini iddia etti. Tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Jorge Jesus'un sarı-lacivertli ekipten yıllık 7 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Jorge Jesus'a iyi bir kadro emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli ekip transferde önceliği ise forvet bölgesine verdi. Forvet bölgesinde Berisha'dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertli bu bölgeyi güçlendirmekte kararlı. Jorge Jesus'un yönetimle yaptığı görüşmede önceliği forvet transferine verilmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının talimatı sonrası Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin forvet transferinde gündemine aldığı isimler: LUIS SUAREZ Fenerbahçe'de forvet transferinde gündeme gelen isimlerden biri de Luis Suarez oldu. Tecrübeli forvetin Atletico Madrid'le olan sözleşmesi sona erdi ve takıma veda etti. 35 yaşındaki forvet, bu sezon 44 maça çıkarken 13 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Jesus'un Suarez transferine onay verebileceği belirtildi. LOIS OPENDA Fenerbahçe'nin forvet için listesinde olan isimlerden biri de Vitesse'de kiralık olarak forma giyen Lois Openda. 22 yaşındaki golcünün bonservisi Club Brugge'da bulunuyor. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Vitesse'de 46 maça çıkan Belçikalı forvet 23 gol 5 asistlik performans sergiledi. Openda'nın bonservisini elinde bulunduran Club Brugge, oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Openda'nın Belçika ekibiyle 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. ALEXANDER SÖRLOTH Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan bir diğer isim ise Alexander Sörloth. Fenerbahçe yönetimi, Norveçli golcünün menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Sörloth konusunda son kararı ise Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus verecek. Norveçli forvet bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 43 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Leipzig, 26 yaşındaki forvetin bonservisi için en az 10 milyon Euro talep ediyor. HARIS SEFEROVIC Portekiz basını, Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Jorge Jesus'un sarı-lacivertli yönetimden Haris Seferovic transferini istediğini iddia etti. İsviçreli golcü için kulübü Benfica'nın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maça çıkan 30 yaşındaki golcü 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. VINCENT ABOUBAKAR Fenerbahçe'de listede olan isimlerden biri de Vincent Aboubakar. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski golcüsü ile temaslarını sürdürüyor. Aboubakar'ın Al Nassr ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirtiliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör olması beklenen Jorge Jesus'un transferleri kampa kadar istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim, kampa kadar tecrübeli teknik adamın talebini yerine getirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus göreve geldikten sonra öncelikli olarak forvet transferini bitirecek. Fenerbahçe, diğer bölgeler için de Jorge Jesus'tan gelecek raporu bekleyecek. Ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışına bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in geleceğini ise Jorge Jesus'un kararı belirleyecek.