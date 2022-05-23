Anasayfa Galeri Fenerbahçe’de Jorge Jesus forvet istedi yönetim harekete geçti! İşte listedeki isimler
Fenerbahçe’de Jorge Jesus forvet istedi yönetim harekete geçti! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe’de Jorge Jesus forvet istedi yönetim harekete geçti! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, transferde atağa geçti. Tecrübeli çalıştırıcının raporları doğrultusunda iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, transfer listesini belirledi. İşte Kanarya'nın forvet transferinde ilgilendiği isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 23.05.2022- 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 11:54
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