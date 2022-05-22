FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o golcüyle beraber geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti aldı. Karşılaşmanın ardından sözleşme süresini tamamlayan İsmail Kartal, Kanarya'ya veda etti. Kartal maçın ardından şu sözleri söyledi: '5,5 buçuk aydır buradayız. Samandıra personeline, ekibime çok teşekkür ediyorum.' 'Buradan verdiğim mesajları anlayarak bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne istediklerini biliyorum demiştim, verdiğimizi düşünüyorum. Onlara çok teşekkür ederim. Camianın birleşmesini sağladık. Bunların hepsini yapan oyuncu grubudur.' 'Çok güzel sonuçlar elde ettik. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Müthiş taraftarlarımızın birleşmesi beni çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte söylediğim gibi ilk gün neredeysem bugün de oradayım.' 'Bugün itibariyle kontratım bitti. Kararı başkanımız ve yöneticiler verecek. Hayırlısı neyse o olsun.' 'İkinci yarının lideri Fenerbahçe'dir. En çok gol atanı Fenerbahçe'dir. Oyuncular sayesinde oldu. Oyuncularımızla çok çalışarak... Disiplin, otoriter yaklaşım, saygılı yaklaşım, ne istediğim çok net anlattım, onlar da anladı.' 'Birbirimize saygı duyarak buralara geldik. En büyük pay sahibi oyuncularım ve taraftarlardır. Hayırlısı neyse o olsun, ben böyle bir adamım.' İsmail Kartal bu sözlerle sarı-lacivertli takıma veda etti. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basını tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini ifade etti. Sarı-lacivertli ekibin Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den 7 milyon Euro maaş alacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adama iyi bir kadro emanet ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Jorge Jesus Avrupa kupalarında gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor. Portekizli teknik adamı teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Santrfor bölgesinde Serdar Dursun, Berisha ve Valencia gibi isimleri bulunduran sarı-lacivertliler bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe'de özellikle bu sezon Berisha beklentileri karşılayamamıştı. Kanarya'nın gündemine ise flaş bir isim geldi. Portekiz basını yaşanan bu gelişmeyi duyurdu. Record'da yer alan habere göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Haris Seferovic transferini istiyor. İsviçreli golcü Jesus'la beraber çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Seferovic, tecrübeli teknik adamın Benfica'yı çalıştırdığı dönemde 26 gol atarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Bu transferin maliyeti de belli oldu. Portekiz basınına göre Benfica, 30 yaşındaki golcüyü 10 milyon Euro bonservis bedeliyle göndermek istiyor. Seferovic sakatlıkları nedeniyle bu sezon Benfica'da çok fazla süre alamadı. İsviçreli golcü 15 maçta görev alırken bu karşılaşmalarda 5 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Seferovic'in Benfica ile olan sözleşmesi Haziran 2024'de sona eriyor. İsviçre Milli Takımı formasını terleten tecrübeli forvet, 82 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. SEFEROVIC KİMDİR? Seferovic, Bosna kökenli ve İsviçrelidir. 22 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur ve 2022 itibariyle 30 yaşındadır. Doğum yeri İsviçre Sursee'dir. Haris Seferovic, Portekiz Ligi'nde yer alan Benfica'da forma giyen futbolcudur. Seferovic'in mevkisi forvettir. Seferovic, futbola 2004 yılında FC Luzern ile başladı. Altyapı kariyerine buradan sonra Grasshopper'de 2007-2009 yılları arasında devam etti. Profesyonel kariyerini aynı takımda sürdüren Seferovic, daha sonra birçok başarılı takımda yer aldı. Aynı zamanda İsviçre'nin milli takımında da top koşturmaktadır. Seferovic'in forma giydiği takımlar: Grasshopper Fiorentina Neuchatel Xamax US Lecce Novara Real Sociedad Eintracht Frankfurt Benfica İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...