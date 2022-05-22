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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o golcüyle beraber geliyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus o golcüyle beraber geliyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini alan sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktör için Jorge Jesus ismine odaklanmış durumda. Tecrübeli teknik adamın önümüzdeki haftada İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Portekiz basını, Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Tecrübeli çalıştırıcının, o golcüyle beraber sarı-lacivertli ekibe geleceği belirtildi. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Yayın Tarihi: 22.05.2022- 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 11:08
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