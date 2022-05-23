SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübü ile yeni kontrat yapmadı. Milli futbolcunun adı hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılırken aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır transfere dair detayları aktardı.

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 15:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 15:38