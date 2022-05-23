Fransız ekibi ekibi Lille ile ilk sezonunda şampiyonluk yakalayan ve bu şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sona erdi.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Burak Yılmaz Süper Lig'e mi geliyor? Beşiktaş ve Galatasaray...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERİ: Son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz sözleşmesinin bitmesinin ardından kulübü ile yeni kontrat yapmadı. Milli futbolcunun adı hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılırken aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır transfere dair detayları aktardı.
Fransız ekibi ekibi Lille ile ilk sezonunda şampiyonluk yakalayan ve bu şampiyonlukta başrol oynayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sona erdi.
Milli futbolcunun geleceği neresi olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Lille takımında çıktığı 73 karşılaşmada 25 gol, 10 asistlik katkı sağlayan 36 yaşındaki forvet son maçında tribünlerden büyük destek aldı.