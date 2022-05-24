FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus’a yıldız hediyesi! Real Madrid’in rekor transferi...

Fenerbahçe Süper Lig'i ikinci sırada bitimesinin ardından gözünü transfere çevirdi. Sarı lacivertliler, ligde 2021-2022 sezonunda 21 galibiyet aldı. Ayrıca 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na erkenden veda etmek zorunda kalmıştı. Sarı lacivertliler Avrupa'da ise beklenen hedefleri yakalayamadı. Sezon ortasında yaşanan başarısız sonuçlar sonrası Vitor Pereira ile yollarını ayıran Kanarya, İsmail Kartal'la el sıkışmıştı. Kartal'la yükselen bir grafik yakalan Fenerbahçe, üst üste galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyon Trabzonspor'un ardından ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan sarı lacivertliler, gruplara kalma peşinde. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak maddi olarak önemli bir kazanç elde etmek istiyor. Başkan Ali Koç'un, kısa süre içerisinde teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırması bekleniyor. Bu doğrultuda ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, ufak detayların çözülmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyı resmen açıklayacak. Katıldığı bir televizyon programında Jesus'un, Fenerbahçe'yi 2.5 aydır izlediğini ifade eden Ali Koç, 67 yaşındaki çalıştırıcının transfer talepleri doğrultusunda hamlelerini yapacak. Fenerbahçe, Jesus'un tespit ettiği eksik bölgeleri tamamlayarak kadrosunu hazır hale getirmek istiyor. Jesus'un, Koç'a kapsamlı bir rapor sunduğu ve birçok futbolcu için de 'hemen alalım' mesajını verdiği ifade edildi. Bu doğrultuda, hem izleme komitesinin önermiş olduğu hem de Jesus'un belirtmiş olduğu futbolcular üzerine yoğunlaşıldı. Fenerbahçe'de transferde ana hedef hücum bölgesi olacak. Teknik Direktör Jorge Jesus'un savunma konusunda çok talepte bulunmadığı ancak hücum noktasında istekleri olduğu öne sürüldü. Öncelikle golcü transferine odaklanan sarı lacivertliler, diğer bölgeler için de fırsat transferlerini kovalayacak. Sözleşmesi biten isimleri raporlayan izleme komitesi, bu listeden Jesus'un onay verdiği yıldızlarla ön görüşme yapma kararı aldı. Kanarya'da hedef, sözleşmesi sona ermiş ve hücumda birçok bölgede katkı verecek oyuncularla el sıkışmak. Bu doğrultuda sözleşmesi Haziran ayında sona erecek flaş bir yıldız Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan o yıldız da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte Kanarya'nın o hamlesi... JESUS'A GARETH BALE HEDİYESİ! Fenerbahçe, yıldız futbolcu Gareth Bale için devreye girdi. Sarı laciverliler, Real Madrid ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Galli futbolcunun menajeriyle temasa geçti. İspanya'da kalmak isteyen ve kendisine kulüp arayan Bale, beklenen telifleri alamadı. Başarılı sağ kanat, bu yüzden rotasını Türkiye'ye çevirmeye sıcak bakıyor. Yönetimin, Bale'e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı kaydedildi. Jorge Jesus'un da transfer onay verdiği belirtildi. Jesus'un, Real Madrid ile sözleşmesi biten Bale'i fırsat transfer olarak gördüğü öne sürüldü. Gareth Bale, bu sezon Real Madrid'de yalnızca 7 maça çıkabildi. 32 yaşındaki oyuncu, 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Bale, Galler Milli Takım'ında da 102 kez forma giydi. Bale, milli formayla 38 gol attı. Gareth Bale için sarı lacivertlilerin tüm şartları zorlayacağı ve dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katarak önemli bir hamle yapmayı planladığı iddia edildi. Gareth Bale, futbol kariyerine Southampton'da başladı. Yıldız isim 2007 yılında Tottenham'a 14.7 milyon Euro bedelle transfer oldu. İngiliz ekibinde müthiş bir performans sergileyen Bale, 2013 yılında 101 milyon Euro gibi rekor bedelle Real Madrid'in yolunu tuttu. Bale son 2 sezondur düşüşe geçmiş ve tekrardan Tottenham'a kiralanmıştı. 1.85 boyundaki futbolcunun şu anki piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Fenerbahçe, golcü transferinde önemli bir yıldızı kadrosuna katmadan önce Bale transferini çözüme kavuştumak istiyor. Başarılı oyuncuyla anlaşma zemini arayan Kanarya, yıldız bir golcü ve Bale hamlesiyle taraftarını havaya sokma peşinde. Kanarya, bu transferlerle birlikte Şampiyonlar Ligi tecrübesi yüksek futbolcuları takıma dahil ederek uluslararası arenada da başarı hedefliyor.