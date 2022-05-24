Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi...
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus’a yıldız hediyesi! Real Madrid’in rekor transferi...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi...

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasının ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır kadro ile girmek istiyor. Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya varan Kanarya, Portekizli hocanın talebi doğrultusunda flaş bir yıldız için harekete geçti. Yeni sezonda hem Devler Ligi'nde gruplara kalmak hem de ligde şampiyonluğa ulaşmak isteyen yönetim, bombaları peş peşe patlatacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.05.2022- 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 10:43
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