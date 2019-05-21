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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasını oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:59
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