21 Mayıs 2019, Salı

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kadro planlamasını oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 12:59
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek ligi ilk 6'da bitirmek için ümitlerini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerin gelecek sezon tek hedefi mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

Hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan ve ligde çıktığı 33 maçta 41 gol kaydedebilen Sarı Kanarya'da öncelik forvet transferi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği katkıyı Slimani ve Frey'den istediği katkıyı alamadı.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! 2 yıllık imza

İki oyuncuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin 3 forvet takviyesi yapması bekleniyor.

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