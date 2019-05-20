20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin transferine Klopp engeli!
Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları kapsamında kadroya düşünülen ismin transferine Liverpool'un dünyaca ünlü teknik direktörü Jurgen Klopp taş koydu.
Giriş Tarihi: 20.05.2019 22:45
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