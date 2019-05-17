18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli için harekete geçti. Gelecek sezon için yeni bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Gana asıllı İtalyan milli futbolcu Mario Balotelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 07:12
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Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de, sezon sonuna yaklaşılırken gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Kadrosunda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, gerekli bölgelere de takviyeler yapılacak.

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Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, 32. hafta itibarıyla ligde 10. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Gelecek sezon için yapacağı transferlerle güçlü bir kadro oluşturmayı planlayan Ersun Yanal ve ekibi Sportif Direktör Damien Comolli ile sürekli görüşme halinde.

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Fenerbahçe'de Balotelli bombası

Son olarak Osijek forması giyen 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Mirko Maric ile ilgilendiği söylenmişti.

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