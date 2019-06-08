Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Gelecek sezon için kadro planlamasına oluşturan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal iki ismin üstünü çizdi.