08 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Gelecek sezon için kadro planlamasına oluşturan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal iki ismin üstünü çizdi.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 09:47
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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Yaz döneminde 11, ara dönemde 5 transfer yapan Fenerbahçe, hayal kırıklıklarının ardından kadroyu baştan sona yenileme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Sözleşmesi biten 9 oyuncudan Neustadter, Valbuena, Soldado, Şener ve İsmail takımdan ayrıldı.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Skrtel'le görüşmeler sürse de Slovak stoper de adım adım Kadıköy'den uzaklaşıyor...

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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

"Önceliğim Fenerbahçe" diyen Volkan Demirel'in ise bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga konusunda son sözü Ersun Yanal söyleyecek.

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