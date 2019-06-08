08 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de iki ayrılık daha! Ersun Yanal üstlerini çizdi
Gelecek sezon için kadro planlamasına oluşturan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Valbuena, Soldado ve Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde iki ayrılık daha yolda. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal iki ismin üstünü çizdi.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 09:47
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"