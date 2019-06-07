Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu! Dudak uçuklatan rakam

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ilk imzayı attırmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe ile 3 yıllık kontrat yapacak olan Fejsa'nın maliyeti ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 12:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





