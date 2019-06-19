Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!

Süper Lig'de transfer sezonunu başlamasıyla yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre oyuncu avını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli transferde hata yapmak istemiyor. Girişimlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe kurmayları gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefliyor. Son olarak transferde Fenerbahçelileri sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar...