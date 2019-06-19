19 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe yıldız isimde imzaya çok yakın!
Süper Lig'de transfer sezonunu başlamasıyla yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hüsrana uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik patron Ersun Yanal'ın direktiflerine göre oyuncu avını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli transferde hata yapmak istemiyor. Girişimlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe kurmayları gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefliyor. Son olarak transferde Fenerbahçelileri sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:59
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"