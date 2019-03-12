12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!
Fenerbahçe'de affedildikten sonra kaleyi yeniden devralan Volkan Demirel'in üst üste yaptığı hatalarının faturası Ersun Yanal'a kesildi. Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen sarı lacivertli camiada son olarak Berke Özer krizinin yaşandığı öğrenildi. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 12.03.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 15:30
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