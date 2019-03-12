SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye kötü haber: Valbuena 1 ay yok!

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdikten kısa bir süre sakatlandığı için saha kenarına gelen Valbuena'ya Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

Valbuena 1 ay yok

Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.

DİĞER SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU...

Sakatlığı bulunan Mehmet Topal ise Demir Grup Sivasspor maçında forma giyebilecek. Diğer bir sakat oyuncu konumundaki Nabil Dirar'ın ise durumu belirsiz.

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