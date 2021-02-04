Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde sona eren 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, yıldız futbolcunun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)