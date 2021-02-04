04 Şubat 2021, Perşembe

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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz günlerde sona eren 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri İrfan Can Kahveci oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, yıldız futbolcunun transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.02.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 09:26
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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonlarda transferde birçok kez karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, son olarak İrfan Can Kahveci transferi için kıyasıya bir mücadele verdi.

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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki takım da yıldız futbolcunun transferi için uzun uğraşlar verirken, mutlu sona ulaşan taraf sarı-lacivertliler oldu.

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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe, 7 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 25 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ise yıldız futbolcunun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ G.SARAY VE F.BAHÇE'YE EŞİT DAVRANDI"

Fanatik'e konuşan Eröğüt, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferiyle alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye eşit seviyede davrandı. Süreç boyunca da bu böyle devam etti. İlk teklif Galatasaray'dan geldi ama görüşmeler sonunda Fenerbahçe'yle anlaştık" ifadelerini kullandı.

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