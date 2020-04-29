29 Nisan 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra mali açıdan etkilenen kulüplerden birisi de Fenerbahçe... Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, salgından dolayı liglerin ertelenmesiyle birlikte zor bir döneme girdi. Oyuncularından maaş konusunda fedakarlık bekleyen yönetimin bu beklentisi ise boş kaldı. Peki, Fenerbahçe'de oyuncular neden indirime yanaşmadı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:27
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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi futbol dünyasını da yakından etkilemişti.

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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Birçok dev spor organizasyonu iptal edilirken ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'de süresiz şekilde ertelenen ligler arasına katıldı...

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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Hal böyle olunca, kulüpler bilet gelirleri, yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve birçok gelirden mahrum kalan ekipleri ekonomik anlamda da zor günler bekliyor.

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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Bu durumdan etkilenen kulüpler başında ise Fenerbahçe geliyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Liglerin durması, mali açıdan zor durumda olan kulüpleri iyice sıkıntıya soktu. Bankalar Birliği ile anlaşmayan Fenerbahçe ise bu problemi daha fazla hisseden kulüplerden biri.

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