Fenerbahçe'de futbolcular maaş indirimine sıcak bakmıyor! İşte nedeni...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra mali açıdan etkilenen kulüplerden birisi de Fenerbahçe... Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, salgından dolayı liglerin ertelenmesiyle birlikte zor bir döneme girdi. Oyuncularından maaş konusunda fedakarlık bekleyen yönetimin bu beklentisi ise boş kaldı. Peki, Fenerbahçe'de oyuncular neden indirime yanaşmadı? İşte detaylar...