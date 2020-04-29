29 Nisan 2020, Çarşamba
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Flaş sözler! "Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı"
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yıldız oyuncunun tercümanlığını yapan yıldız oyuncunun ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerden ayrılan eski tercüman Samet Güzel, sarı-lacivertlilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Güzel, sarı-lacivertlilerde geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulunurken, sportif direktörler hakkında da flaş sözler kullandı. İşte detaylar...
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