29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Flaş sözler! "Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı"

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yıldız oyuncunun tercümanlığını yapan yıldız oyuncunun ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerden ayrılan eski tercüman Samet Güzel, sarı-lacivertlilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Güzel, sarı-lacivertlilerde geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulunurken, sportif direktörler hakkında da flaş sözler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 12:12
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Flaş sözler! Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı

Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca tercümanlık yapan Samet Güzel, Spor Arena Instagram canlı yayınına konuk oldu.

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Flaş sözler! Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı

Samet Güzel'in açıklamaları şu şekilde;

19 yaşındayken Brezilya'ya gitmiştim. Annem, babam harçlık gönderiyordu. Saçlarım uzuyor tabii, berbere gittim. Ama çok pahalıydı. Bu kadar para vereceğime uzatayım saçları bari dedim. Uzatmaya başlayınca da saçların iğrenç bir dönemi var. O zaman şapka takmaya başladım. O zamandan beri şapka takıyorum.

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Flaş sözler! Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı

'LİGLERİN BAŞLANGICI POTANSİYEL BİR TEHLİKE'
Bir futbolsever olarak futbol maçlarını çok özledim, takımımı çok özledim. Futbol konuşmayı özledim. Liglerin başlamasını tabii ki isterim. Ancak 8-10 yıl futbol camiasının içinde bulunmuş bir insan olarak çok büyük bir tehlike görüyorum. Ligleri başlattık diyelim, birinde corona çıkarsa o zaman ne yapacağız? Potansiyel bir tehlike olarak görüyorum. Keşke ligleri başlatsak ama şu aşamada bana mantıklı gelmiyor.

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Flaş sözler! Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı

Bu sporu yaparken maske takmak vücuduna aldığın oksijeni kısıtlamak demektir. Zaten yaz ayında oynatmayı planlıyorlar. Futbol zaten kontakt bir oyun. İkili mücadeleler oluyor. Futbol bir temas oyunudur. Şu an için liglerin başlamasını riskli buluyorum.

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Flaş sözler! Fenerbahçe'de eksik olan futbol aklıydı

'ŞAMPİYONLUK ADAYIM...'
Şampiyonluk adayım için net bir takım söyleyemiyorum. Kendi takımımım Fenerbahçe'ye odaklandım ama fazla bir şansı kalmadı. Matematiksel olarak şansı devam ediyor ama çok zor gözüküyor. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Son düzlükleri iyi oynayan bir Galatasaray gerçeği var. Başakşehir var. Tahmin etmek çok zor...

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