29 Nisan 2020, Çarşamba

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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Lige verilen arada gelecek sezonun planlamasını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin 'Genç Firmino'nun peşinde olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:26
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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlarını masaya yatırmaya devam ediyor.

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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Önceliğini teknik direktörlük konusuna veren Kanarya, Bjelica, Erol Bulut, Mazzarri, Giampaolo, Pellegrini gibi isimlerle görüşmelerde bulunmuştu.

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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Sarı lacivertliler, teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokurken, diğer yandan da futbol yapılandırmasını kurmak ve kadroya yeni oyuncuları dahil etmek için çalışıyor. Bu bağlamda corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedenile FIFA'nın vereceği Finansal Fair Play kararını dört gözle bekleyen Fenerbahçe, mali anlamda esneklik sağlanması dahilinde görüştüğü oyunculara resmi imzayı attıracak.

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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Sarı lacivertliler, Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşmelerini sürdürürken, bu kez rotasını Brezilya'ya çevirdi ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Duyurdular! Fenerbahçe transferde 'Genç Firmino'nun peşinde

Daha önce Alex, Roberto Carlos, Luciano, Aurelio gibi başarılı Brezilyalıları kadrosuna bulunduran Süper Lig devinin yeni hedefi, ülkesinde "Yeni Firmino" olarak adlandırılan Yuri Alberto oldu.

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