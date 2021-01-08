08 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettikten sonra TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 13:38
ABONE OL
  • 1
  • 15
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Maç sonrası Erol Bulut'un oynattığı oyun tartışmalara yol açsa da genç teknik adam 'topa az sahip olma' stratejisi uyguladıklarını ve bunun başarılı olduğunu, 3 puanın kendi hanelerine yazıldığını ifade etti.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Bununla beraber Erol Bulut'a Mesut Özil sorusu sorulurken, sarı lacivertli kulübün teknik direktörü transfere ilişkin 'önümüzdeki günlerde netleşecek' yanıtını verdi.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Mesut Özil cephesi ile transfer konusunda anlaşmaya varmış ve Arsenal ile de el sıkışmıştı. Sarı lacivertliler Mesut Özil ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlamıştı.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe'de flaş gelişme! İsmail Yüksek...

Öte yandan Fenerbahçe Mesut Özil transferiyle beraber Ozan Tufan'ın satışı ile de yakından ilgileniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör