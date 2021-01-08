Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil transferi için hem oyuncuyla hem de Arsenal ile anlaşma sağlayan, Sokratis ve Osayi transferlerinde de mutlu sona yakın olan sarı-lacivertlilerin bir transferi daha bitirme aşamasına getirdiği ve tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi kabul ettiği belirtildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)