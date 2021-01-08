08 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil transferi için hem oyuncuyla hem de Arsenal ile anlaşma sağlayan, Sokratis ve Osayi transferlerinde de mutlu sona yakın olan sarı-lacivertlilerin bir transferi daha bitirme aşamasına getirdiği ve tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi kabul ettiği belirtildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 11:28
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 2. sıraya yükselen Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Sezon başında sil baştan bir kadro oluşturarak transfer şampiyonu ilan edilen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Kanarya, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Arsenal'li futbolcu Mesut Özil'in transferinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Yıldız oyuncunun transferi için İngiliz kulübüyle de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti

Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 3 milyon Euro civarında bir maaş alacağı öğrenilen Mesut Özil'in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

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