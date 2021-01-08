Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Bu noktadan sonra artık Mesut Özil transferi için resmi açıklama bekleniyor. Cumartesi günü kulübün bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini müjdelerken oyuncunun ne kadar ücret alacağı da belli oldu.