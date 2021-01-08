08 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayarak ses getiren bir transfere imza atmıştı. Stoper ve kanat takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olurken, 6 futbolcuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 14:23
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Mesut Özil'in Fenerbahçe transferi dış basında da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe daha önce Mesut Özil ile 3.5 yıllığına anlaşmış oyuncunun ailesiyle birlikte kalacağı ev bile belli olmuştu.

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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile de anlaşma sağladı ve bu transfer artık imza aşamasına kaldı.

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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Öte yandan The Sun, Mirror gibi prestijli gazeteler de Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini manşetlerine taşıdı.

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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

Bu noktadan sonra artık Mesut Özil transferi için resmi açıklama bekleniyor. Cumartesi günü kulübün bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transferin bittiğini müjdelerken oyuncunun ne kadar ücret alacağı da belli oldu.

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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi

MESUT ÖZİL NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki anlaşma 3.5 yıllık olacak. Başarılı oyuncu Fenerbahçe'den yaklaşık 3 milyon € yıllık ücret alacak. İlk 6 ay Arsenal ile Fenerbahçe arasındaki maaş farkını İngiliz kulüp ödeyecek.

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