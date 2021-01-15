Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluğun en iddialı takımı haline gelen Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan yıldız oyuncu için talipler arttı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:29 ABONE OL