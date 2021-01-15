15 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

Sezon başında yaptığı transferlerle şampiyonluğun en iddialı takımı haline gelen Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan yıldız oyuncu için talipler arttı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:29
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, ocak ayının gelmesiyle beraber tekrar transferde harekete geçti.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

Sezon başında takıma katılan 18 oyuncudan bazıları takıma adapte olurken, bazıları ise eleştirilerin odak noktası haline geldi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMADAN CANI YANDI

Bazı maçlarda zaman zaman pozisyon bulmakta zorlanan sarı lacivertlilerin, savunmada da yapılan basit hatalar canını yaktı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

YENİ STOPER GELECEK

Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya'da yönetim, Sportif Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...

Takıma katılacak isimlerin yabancı odaklı olması nedeniyle kadroda yabancı kontenjanına da dikkat etmek isteyen Fenerbahçe'de bazı isimlerin üzeri çizildi.

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