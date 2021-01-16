16 Ocak 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Sarı-lacivertliler Szalai ve Osayi'yi bitirirken, Mesut Özil transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor. Kanarya, 32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşsa da, Mesut ile Arsenal arasındaki görüşmeler sürüyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 01:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 06:06
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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

Mesut Özil için geri sayım sürüyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta dün konuyla ilgili sorulara, "Edu ve yöneticiler görüşüyor henüz somut bir durum yok" yanıtını verdi.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

İngiliz basını önceki gün Mesut'un Fenerbahçe'ye gidebilmek için 7 milyon euro alacağını bırakmaya hazır olduğunu yazmıştı.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

Bild gazetesinden ise tersi bir iddia geldi. Alman gazetesi, Özil'in alacaklarını bırakmak istemediğini ve transfer için farklı bir formül arandığını ileri sürdü.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

HER ŞARTTA GELECEK

Fenerbahçe'de ise bu transfere artık bitti gözüyle bakılıyor. Yönetim, Mesut'un tanıtım videosunu bile hazırladı. Formaları da satışa çıkmak için hazırda bekletiliyor.

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Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

Mesut'un Arsenal ile yapacağı görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor. Anlaşma sağlanır sağlanmaz yıldız oyuncu, İstanbul'a gelecek ve imzalar atılacak.

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