Fenerbahçe Mesut Özil transferi için formül arıyor!

Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Sarı-lacivertliler Szalai ve Osayi'yi bitirirken, Mesut Özil transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor. Kanarya, 32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşsa da, Mesut ile Arsenal arasındaki görüşmeler sürüyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 16.01.2021 01:00 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 06:06 ABONE OL