Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! "Hocaya yara aldırır..."

Nazım Sangare'yi çok takdir ediyorum. Kariyeri boyunca Antalyaspor hariç hiç üst düzeyde oynamamış bir futbolcu olarak inanılmaz işler yapıyor. Belki de Türk futbol tarihinin en iyi sağ beki Gökhan Gönül'ü hiç aratmıyor. Nazım bu performansıyla devam ederse Gökhan formayı zor görecek gibi görünüyor.