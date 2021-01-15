15 Ocak 2021, Cuma

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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! "Hocaya yara aldırır..."

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırdı. İşte usta isimler karşılaşmayı böyle değerlendirdi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 09:24
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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! Hocaya yara aldırır...

EMRE BOL - AKILLI OYUN

Açıkçası sezon başından bu yana Samatta'dan patlama bekliyorum. Tek korkum; onlarca santrfordan sonra Samatta'nın da Fenerbahçe'nin elinde patlamasıydı. Zira yıllardır golcü sıkıntısı yaşanıyor. Bir türlü, "bulduğunu atan" golcü bulunamadı.

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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! Hocaya yara aldırır...

Samatta'nın takım oyununa katkı yaptığını düşünüyorum. Ancak ondan beklenen golleri hala atamadı. Açıkçası patlama yapmasını beklediğim Samatta Fenerbahçe'nin elinde mi patladı diye düşündüm dün gece... Attığı gole rağmen...

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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! Hocaya yara aldırır...

Nazım Sangare'yi çok takdir ediyorum. Kariyeri boyunca Antalyaspor hariç hiç üst düzeyde oynamamış bir futbolcu olarak inanılmaz işler yapıyor. Belki de Türk futbol tarihinin en iyi sağ beki Gökhan Gönül'ü hiç aratmıyor. Nazım bu performansıyla devam ederse Gökhan formayı zor görecek gibi görünüyor.

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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! Hocaya yara aldırır...

Tabii ki maçın en iyisi Gustavo'dan bahsetmeden olmaz. Aman bu adam sakatlanmasın, hayatı boyunca hasta olmasın! Her yere koşuyor, kalecinin bile açığını kapatıyor. Erol hocanın yerinde olsam pamuklara sarar, saklarım onu. Adeta Fenerbahçe'nin taşıyıcı kolonu, olmazsa olmazı...

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Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! Hocaya yara aldırır...

Son dönemlerde oyundan çıkan bazı oyuncular Erol hocaya trip atıyor. Ben bu tip durumlarda her daim teknik direktörün yanında olurum. Her oyuncu takımın patronunu dinleyecek, ayağını denk alacak.

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