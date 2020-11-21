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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı 2020/2021 sezonunu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'den ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle gündemden düşmeyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda yıldız ismi takıma kazandırmak için harekete geçti. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:05
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

Son iki sezonu 6. ve 7. sırada bitirerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro kurdu.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

Kanarya; Diego Perotti, Mbwana Samatta, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi isimler dahil olmak üzere tam 18 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

18 takviyenin yanı sıra geçtiğimiz sezon kadroda yer alan birçok oyuncuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bir transferi daha bitiriyor! Ocakta imzalar atılacak

Ara transfer döneminde eksik görülen yerlere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı hamlelerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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