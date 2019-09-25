25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi büyüyor! UEFA...
Fenerbahçe'nin Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisi için Hollanda ekibine paranın tamamını ödemediği ortaya çıkmıştı. Hollanda basını, konuyla ilgili yaşanan krizin büyüdüğünü duyurdu. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:23
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