İşte Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi!

Süper Lig'in 6. haftası dev mücadelelere sahne olacak. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlarken, Beşiktaş ise Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk oluyor. Her derbi öncesi olduğu gibi yine merak edilen konuların başında derbinin hakemi kim olacak sorusunun cevabıydı. MHK dev maçların hakemlerini açıkladı. Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesine Cüneyt Çakır atanırken Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Palabıyık düdük çalacak.