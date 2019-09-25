25 Eylül 2019, Çarşamba
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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi galibiyeti getirecek stratejiyi büyük ölçüde belirledi. Yanal'ın motivasyon konusundaki en büyük yardımcısı ise Volkan Demirel. İşte Cim Bom'u yıkacak plan...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:10
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