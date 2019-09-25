İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi galibiyeti getirecek stratejiyi büyük ölçüde belirledi. Yanal'ın motivasyon konusundaki en büyük yardımcısı ise Volkan Demirel. İşte Cim Bom'u yıkacak plan...