25 Eylül 2019, Çarşamba

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi galibiyeti getirecek stratejiyi büyük ölçüde belirledi. Yanal'ın motivasyon konusundaki en büyük yardımcısı ise Volkan Demirel. İşte Cim Bom'u yıkacak plan...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:10
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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Fenerbahçe'de Teknik patron Ersun Yanal, Galatasaray'ı en ince ayrıntısına kadar analiz etti. İşte Cim Bom'u yıkacak plan...

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, hafta boyunca takıma Türk Telekom Stadı'nın atmosferini anlatacak. Nasıl bir ortamla karşılaşacakları hakkında bilgiler verecek.

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Ersun Yanal'ın Galatasaray maçı öncesinde en çok üzerinde durduğu konu, öğrencilerinin saha içerisinde sakin kalması. Bununla ilgili uyarı üstüne uyarı yapıyor.

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Falcao'ya yakın markaj

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Falcao'ya Zanka yakın markaj uygulayacak. Yanal, Falcao'nun ceza sahası içinde mümkün olduğunca az topla buluşmasını istiyor.

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İşte Ersun Yanal'ın Galatasaray'ı yıkacak planı

Kanatlarda özellikle Babel'in içe kat edip yarattığı tehlikelere dikkat çeken tecrübeli teknik adam, öğrencilerini bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.

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