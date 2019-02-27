28 Şubat 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a gözdağı!
Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında oynanan derbide müthiş bir geri dönüşe imza atan öğrencilerine net konuştu; "Sizlerle gurur duyuyorum. Ancak daha bir şey başarmış değiliz. Beşiktaş maçının 2. yarısındaki futbolu oynarsak, yenemeyeceğiniz takım yok. Bu futbol önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürür.
Giriş Tarihi: 27.02.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 07:45
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