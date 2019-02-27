28 Şubat 2019, Perşembe
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Miha Zajc'ten Beşiktaş itirafı!
Derbide isyanı başlatan Miha Zajc, maçın hikayesini anlattı: "İlk yarıdaki futbolu kendimize yakıştıramadık. Devre arasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve tek yapmamız gereken Fenerbahçe'nin gerçek yüzünü göstermekti. İlk kez 3-0'dan 3-3'e gelen bir derbi oynadım. Geri dönüşümüz, taraftarımız desteği, rüya gibiydi."
Giriş Tarihi: 27.02.2019 22:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 07:46
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