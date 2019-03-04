04 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe dev projeyi açıkladı! 3-4 seneye...

Fenerbahçe Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, altyapı çalışmaları ve gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe dev projeyi açıkladı! 3-4 seneye...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, "Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacak." dedi.

Ülkesi İspanya'da 29 yaşına kadar futbol oynayan, daha sonra sakatlığından dolayı teknik direktörlüğe karar kılan Badia, UEFA pro lisansına sahip. Barcelona altyapısında çalışan daha sonra İspanyol kulübünün Türkiye sorumlusu olarak İstanbul'a gelen Badia, bir dönem Antalyaspor'da da çalıştı. Badia, kısa sürede Fenerbahçe altyapısını analiz ettiğini söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Çekya deplasmanında Fenerbahçe Çekya deplasmanında
Fenerbahçe'de temizlik! Gönderilecek isimler belli oldu Fenerbahçe'de temizlik! Gönderilecek isimler belli oldu
Olay yaratan transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı Olay yaratan transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör