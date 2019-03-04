Fenerbahçe dev projeyi açıkladı! 3-4 seneye...

Fenerbahçe Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, altyapı çalışmaları ve gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, "Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacak." dedi.

Ülkesi İspanya'da 29 yaşına kadar futbol oynayan, daha sonra sakatlığından dolayı teknik direktörlüğe karar kılan Badia, UEFA pro lisansına sahip. Barcelona altyapısında çalışan daha sonra İspanyol kulübünün Türkiye sorumlusu olarak İstanbul'a gelen Badia, bir dönem Antalyaspor'da da çalıştı. Badia, kısa sürede Fenerbahçe altyapısını analiz ettiğini söyledi.