05 Mart 2019, Salı

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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

2012 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.

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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi.

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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.

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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

Yıldırım Demirören'in istifasının ardından ise gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerde TFF başkanlığına aday olacağı öne sürüldü.

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