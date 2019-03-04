05 Mart 2019, Salı
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Aziz Yıldırım TFF başkanlığına aday olacak mı? Açıkladı
Yıldırım Demirören'in istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 07:45
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