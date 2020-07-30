Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Bulut'u resmen açıklayacak. 45 yaşındaki çalıştırıcı Alanya'da beraber çalıştığı iki yardımcısını da yanında getirecek. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:27 ABONE OL