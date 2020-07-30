30 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Bulut'u resmen açıklayacak. 45 yaşındaki çalıştırıcı Alanya'da beraber çalıştığı iki yardımcısını da yanında getirecek. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:27
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktörüne kavuşmak için gün sayıyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tahir Karapınar'ı getiren sarı-lacivertliler, yerli ve yabancı birçok isimle temas kurmuştu.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Bu isimlerden Erol Bulut ve Nenad Bjelica ön plana çıkarken, yönetim Bulut ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan final maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada "Kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimi birkaç güne açıklayacağız." ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yardımcıları belli oldu! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde 45 yaşındaki çalıştırıcıyı resmen açıklaması bekleniyor

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