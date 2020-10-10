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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Kadrosuna birbirinden değerli isimleri katan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol bulut'tan transfer itirafı geldi. Bulut, Emre Belözoğlu'na dikkat çeken bir geri dönüş yaptı ve o oyuncunun gelişinden memnun olmadığı dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri


Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:00
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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, sezona iddialı bir giriş yaptı.

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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de 4. hafta sonunda topladığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Bu arada teknik direktör Erol Bulut'un, yapılan transferlerin ardından Emre Belözoğlu'na flaş bir itirafta bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Vatan'da yer alan habere göre; takımı baştan aşağı yenilenen ve iki tane 11 yapma şansı bulunan Erol Bulut'un özellikle sol öne iyi bir oyuncu istediği öğrenilirken yönetimin transfer sezonunu Perotti ile kapatmasıyla birlikte genç teknik adamın hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

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Erol Bulut'tan Emre Belözoğlu'na pişmanlık itirafı: Yanlış yaptık!

Elinde Garry Rodrigues, Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Perotti tercihleri olmasına rağmen bu isimlerden yeteri kadar randıman alamayacağını düşünen Erol Bulut sol kanat çalışmalarına devam ederken 4 futbolcu içerisinde Ferdi Kadıoğlu'nun diğer arkadaşlarına göre formda olması teknik heyeti hayli memnun ettiği belirtildi.

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