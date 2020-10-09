09 Ekim 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! "Eleştiriler benim için..."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı özel maçta çok klas bir gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte genç futbolcunun o röportajı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 09.10.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 08:33
ABONE OL
  • 1
  • 9
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! Eleştiriler benim için...

A Milli Takım ile Almanya karşısında attığı gol Ozan Tufan'ı bir kez daha gündemine getirdi. Zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen 25 yaşındaki oyuncu son iki sezondaki performansı ile büyük bir çıkış yakaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! Eleştiriler benim için...

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan, sadece saha içine odaklandı.

  • 3
  • 9
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! Eleştiriler benim için...

Sabah'a açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Son dönemde Türkiye'nin en çok eleştirilen oyuncularından olabilirim. Gençliğimden bu yana dönem dönem böyle sıkıntılar yaşadım" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 9
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! Eleştiriler benim için...

Bu durumun artık kendisini yıpratmadığını ve kendi yolunda ilerlediğini söylerken şu sözlerle içini döktü:

  • 5
  • 9
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! Eleştiriler benim için...

Eleştiriler konusunda büyük tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda söylenenlerin hangisinin iyiliğim için, hangisinin kötülüğüm için olduğunu biliyorum.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör