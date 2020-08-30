30 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve kadrosuna 10 transfer yapan Fenerbahçe'nin, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı kamp sona erdi. Kampta iyi bir performans sergileyen yıldız isim hakkında teknik direktör Erol Bulut şaşırtan bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 10:41
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Fenerbahçe'de herkes stoper transferi beklerken Erol Bulut'tan flaş bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Hürriyet Gazetesi muhabiri Süleyman Arat, Bulut'un aldığı bu kararı ve sarı-lacivertli takımdaki yılın transferini açıkladı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Çok değil, sadece 1 ay öncesinde her hattı tartışılan Fenerbahçe, yapılan 11 transfer sonrası taraftarı umutlandıran, lige renk katacak bir ekibe dönüştü.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Özellikle geçen yıl büyük sorun yaşanan stoper mevkiine yapılan ve yapılması planlanan transferler, eldeki oyuncuları da hırslandırırken, yine geçen sezon büyük sorun yaratan sağ bek ve sol bek problemleri de büyük ölçüde giderildi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan şaşırtan karar! Gitmesi beklenirken...

Hatta sol beke iki önemli yıldız birden alındı. Dilerseniz yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye, şimdiye dek yapılan transferler ışığında bir bakalım...

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