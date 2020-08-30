30 Ağustos 2020, Pazar

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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve şu ana kadar kadrosuna 10 ismi katan Fenerbahçe, bu dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Aynı şekilde diğer şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da kadrolarını yaptıkları takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de transferleri ve kulüplerin gündemlerini değerlendirdi. İşte Timurlenk'in o yazısı ve çarpıcı yorumları...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 10:20
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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

G.Saray'da transferin gecikmesi Terim'in planlarını etkiler mi?
Geçen sezon 11'inde 5 kiralık oyuncu oynatan ve orta sahasındaki 3 adamı kiralık olan G.Saray'ın transfer döneminde zorlanacağı belliydi.

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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Çünkü bu kadro iki sezondur Şampiyonlar Ligi gelirleriyle oluşturulmuş ve tekrar o gelirlere muhtaç hesaba sahipti. Terim'in takımının ilk 5 hafta zorlu bir fikstürü var.

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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Kale, Muslera dönemine kadar soru işareti, defans ve forvet hattı ise şu anda sorunsuz. Bu orta sahada öncelikle Taylan'ın değişip dönüşmesi lazım.

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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Ayhan Akman'dan Mascherano'ya Emre Belözoğlu'ndan Pirlo'ya birçok oyuncunun kariyeri mevki değişikleriyle uzadı. G.Saray elbette orta sahaya oyuncu almalı ama Terim, Diagne ve Falcao'yu birlikte kullanıp başka bir formül de üretebilir.

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Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Mevcut ekonomi ile G.Saray'ın çok kaliteli iki orta saha bulabilmesi zor görünüyor. Bu yüzden 'tanıdık' Seri'yi tekrar kiralayıp Taylan'ı değişime zorlamalılar.

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