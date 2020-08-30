Vedat Muriqi'de transfer tehlikesi! Fenerbahçe eğer satarsa...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve şu ana kadar kadrosuna 10 ismi katan Fenerbahçe, bu dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Aynı şekilde diğer şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da kadrolarını yaptıkları takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de transferleri ve kulüplerin gündemlerini değerlendirdi. İşte Timurlenk'in o yazısı ve çarpıcı yorumları...