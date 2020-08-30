30 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Enner Valencia da katıldı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 21:53
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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Enner Valencia da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler

Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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