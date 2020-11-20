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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

Fenerbahçe'nin eski yıldız ismi Luciano, sarı-lacivertlilere geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen bir ismi önerdi. Emre Belözoğlu'nun da beğendiği genç isim, kulübü Santos ile sözleşme de yenilemedi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 06:15
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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun ''Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği Fabio Luciano, Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

SANTOS'U GERİ ÇEVİRDİ…
Takvim'in haberine göre, 31 Aralık 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi. Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR
Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi. Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

ÖNCE JORGE İKNA EDİLECEK
Fenerbahçe'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'nin transferde hedefi geleceğin yıldız adayı! Kulübüyle sözleşme yenilemedi

BREZİLYA'DA TANINIYOR
Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17 Milli Takım'ında 10 maçta 6 gol atıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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