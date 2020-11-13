Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.