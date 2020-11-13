13 Kasım 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, milli ara nedeniyle lige verilen ardından yardımcılarıyla birlikte farklı varyasyonlar üzerinde çalışırken, forma şansı bulmakta zorlanan yıldız futbolcuyu da ilk 11'e dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 17:50
ABONE OL
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 7 haftasını 5 galibiyet ve 2 beraberlikle geçtiği sezonun ilk mağlubiyetini 8. haftada Kadıköy'de aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Ülker Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Kanarya, rakibine Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Özellikle sergilenen oyunla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, bu mağlubiyetle milli araya lider girme şansını kaybetti.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Konya ekibi karşısında alınan yenilginin ardından milli arada farklı varyasyonlar üzerinde çalışmalar yapan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçıyla birlikte ilk 11'de de değişikliğe gidecek.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş beklentileri devam ediyor. Yıldız orta saha ilk 8 haftada yeterli süre alamadığı için henüz bekleneni veremedi. Sezon başı kamp çalışmalarında teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaran Mert Hakan'ın ilk 11'de olması planlanıyordu.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş karar! O ismi ilk 11'e alıyor

Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası formayı tam da o dönem çıkış yakalayan Ozan Tufan'a kaptırdı. Son oynanan Konyaspor maçında süre dahi alamayan 25 yaşındaki oyuncunun durumu tartışma konusu oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör