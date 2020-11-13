13 Kasım 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

Süper Lig'de en geniş ve rotasyonlu kadroya sahip olan Fenerbhaçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin performansları da dikkat çekti, Zanka ve Deniz Türüç gibi isimlerin performansları parmak ısırttı. PEki, Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansları nasıl?

Giriş Tarihi: 13.11.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 12:22
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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

Fenerbahçe'nin, takımdan kiralık gönderdiği isimler sergiledikleri performansla dikkat çekiyor. Deniz Türüç hem Başakşehir hem de A Milli Takım'da futboluyla zirve yaptı. Frey, Zanka, Allahyar, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve İsmail Yüksek, formasını giydikleri ekiplerin vazgeçilmez isimleri oldu. İşte Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin sezon başından bu yana performansları:

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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

DENİZ TÜRÜÇ: Başakşehir'de 4 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı. Ligde 1 gol attı. Son olarak A Milli formayla Hırvatistan ağlarını sarstı.

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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

MICHAEL FREY: Beveren formasıyla 3 karşılaşmada 11'de yer alıp 1 gol kaydetti.

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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

MATHIAS ZANKA: Danimarka'da 4 lig 1 kupa maçında 90'ar dakika süre aldı. Kopenhag takımının vazgeçilmezi oldu.

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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

ALLAHYAR SAYYADMANESH: Zorya Luhansk formasıyla Ukrayna Ligi'nde 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma şansı buldu. Ligde 1 gol attı.

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