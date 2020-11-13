Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansı nasıl?

Süper Lig'de en geniş ve rotasyonlu kadroya sahip olan Fenerbhaçe'nin kiralık gönderdiği isimlerin performansları da dikkat çekti, Zanka ve Deniz Türüç gibi isimlerin performansları parmak ısırttı. PEki, Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcuların performansları nasıl?