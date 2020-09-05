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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, takımlar transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu dönemi en çok hareketli geçiren kulüplerin başında gelen Fenerbahçe de, kadrosunu 10 isimle güçlendirmiş ve 6 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için önemli hamleler yapmıştı. Sarı-lacivertliler bir yandan takımı güçlendirirken diğer yandan da takım şişkinliğini azaltmak ve maliyeti düşürmek istiyor. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampı biten ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut da bu kapsamda gelecek planlarında yer almayacak isimleri belirledi. İşte o 8 isim ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 05.09.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 12:33
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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

2020-2021 sezonu için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Topuk Yaylası Kampı'nı bitirmiş ve bu süreçte Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçları yapmıştı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

İstanbulspor'u 4-0'la geçen sarı-lacivertliler, Karagümrük'le 2-2 ve Alanyaspor'la da 1-1 berabere kalmıştı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

Özel bir turnuvaya katılan Kanarya, burada da Antalyaspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 4-0'la ayrılarak yeni sezon öncesi rakiplerine gözdağı vermişti.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

4 Ağustos'ta transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kadrosunu tam 10 isimle güçlendiren F.Bahçe, son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

Bankalar Birliği'yle anlaşma yapmayan ve yüzme 15 sapmayla beraber yaklaşık 178 milyon TL harcama limitine sahip olan Fenerbahçe, takımda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak limitte yer açmak istiyor.

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