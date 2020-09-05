Fenerbahçe'de Erol Bulut neşteri vurdu! Tam 8 ayrılık...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala, takımlar transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu dönemi en çok hareketli geçiren kulüplerin başında gelen Fenerbahçe de, kadrosunu 10 isimle güçlendirmiş ve 6 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için önemli hamleler yapmıştı. Sarı-lacivertliler bir yandan takımı güçlendirirken diğer yandan da takım şişkinliğini azaltmak ve maliyeti düşürmek istiyor. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampı biten ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut da bu kapsamda gelecek planlarında yer almayacak isimleri belirledi. İşte o 8 isim ve Fenerbahçe'deki tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 12:33 ABONE OL