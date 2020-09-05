05 Eylül 2020, Cumartesi

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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Transfer bombalarını üst üste patlatan Fenerbahçe, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ismi önümüzdeki hafta İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:28
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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Transferde ezeli rakiplerine çalım üstüne çalım atan Fenerbahçe yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor...

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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Kanarya, Kosovalı golcünün yerine koyacağı ismi yine Balkanlar'da buldu.

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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic transferinde sona yaklaştı.

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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Beşiktaş'ın uzun bir süredir peşinde koştuğu Kalinic ve kulübüyle noktayı koymak için bugün oyuncunun temsilcileriyle son bir görüşme yapılacak.

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Transferi Beşiktaş istedi Fenerbahçe getiriyor! Önümüzdeki hafta...

Görüşmede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Kalinic'in temsilcileri olacak. Taraflar arasında zaten prensip olarak bir anlaşma sağlandığı, ancak yapılacak bu görüşmede son detayların konuşularak işin resmiyete döküleceği öğrenildi.

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