05 Eylül 2020, Cumartesi

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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transferler durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler 35 yaşındaki sağ bek Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu. Transferle bizzat kendisi ilgilenen Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği 20 yaşındaki genç sağ bek için yakın zamanda açıklama bekleniyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 13:12
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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

Transfer döneminin en flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon adına yapılan hız kesmeden devam ediyor.

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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

Mauricio Isla'nın takım ayrılmasıyla birlikte yerini eski yıldızı Gökhan Gönül ile dolduran sarı-lacivertlilerde alternatif arayışları sürüyor.

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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

Gelecek adına yatırım yaparak Gönül'ün veliahtını bulmayı hedefleyen Sarı Kanarya, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı gündemine almıştı.

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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Kapacak'ın transferi konusunda açıklamalarda bulunan menajer Necdet Ergezen ise şu ifadeleri kullanmıştı:

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Veliahtı belli oldu! Gökhan Gönül sonrası...

"Evet, Fenerbahçe'nin bir ilgisi var doğru ama resmi bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Bursaspor'a veya oyuncum Burak Kapacak'a gelen bir teklif olmadı. Herhangi bir kulüple anlaşma veya görüşmem olmadı."

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